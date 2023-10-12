Александр ИЩЕНКО: «Потенциал Бражко еще далеко не реализован»

Директор академии «Динамо» Александр Ищенко поделился своим мнением по поводу полузащитника команды Владимира Бражко:

— Сейчас много говорят о прогрессе Владимира Бражко, который здорово проявил себя в «Заре», а теперь стал игроком основы «Динамо» и успел забить три гола. В детском футболе он также выделялся?

— В свое время Володя был игроком, который не боялся, а главное мог организовать игру в средине поля. Что еще выгодно отличало его — это максимально быстрое развитие атак, желание играть вперед. Уже тогда ему были присущи и отменные физические качества, что в комплексе позволяло говорить о перспективе попадания в первую команду «Динамо».

Но потенциал Бражко еще далеко не реализован. Класс футболиста определяется стабильностью игры, в этом плане предстоит много работы.

— Бражко сейчас является капитаном молодежной сборной Украины. На ваш взгляд, такое признание — это следствие игровых или человеческих качеств?

— Это следствие союза человеческих качеств и игрового мастерства. Бражко — из тех ребят, которые во время борьбы не уберут ни ногу, ни голову, и всегда готовы подстраховать товарища. Он обладает всеми задатками лидера, способен вести за собой партнеров. Но, повторюсь, важно свой потенциал подтверждать в каждой игре.