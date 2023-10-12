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  4. Александр ИЩЕНКО: «Потенциал Бражко еще далеко не реализован»
Украина. Премьер лига
12 октября 2023, 16:14 |
55
0

Александр ИЩЕНКО: «Потенциал Бражко еще далеко не реализован»

Директор академии «Динамо» Киев – о воспитаннике клуба

12 октября 2023, 16:14 |
55
0
Александр ИЩЕНКО: «Потенциал Бражко еще далеко не реализован»
ФК Динамо. Александр Ищенко

Директор академии «Динамо» Александр Ищенко поделился своим мнением по поводу полузащитника команды Владимира Бражко:

— Сейчас много говорят о прогрессе Владимира Бражко, который здорово проявил себя в «Заре», а теперь стал игроком основы «Динамо» и успел забить три гола. В детском футболе он также выделялся?
— В свое время Володя был игроком, который не боялся, а главное мог организовать игру в средине поля. Что еще выгодно отличало его — это максимально быстрое развитие атак, желание играть вперед. Уже тогда ему были присущи и отменные физические качества, что в комплексе позволяло говорить о перспективе попадания в первую команду «Динамо».

Но потенциал Бражко еще далеко не реализован. Класс футболиста определяется стабильностью игры, в этом плане предстоит много работы.

— Бражко сейчас является капитаном молодежной сборной Украины. На ваш взгляд, такое признание — это следствие игровых или человеческих качеств?
— Это следствие союза человеческих качеств и игрового мастерства. Бражко — из тех ребят, которые во время борьбы не уберут ни ногу, ни голову, и всегда готовы подстраховать товарища. Он обладает всеми задатками лидера, способен вести за собой партнеров. Но, повторюсь, важно свой потенциал подтверждать в каждой игре.

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Александр Ищенко Владимир Бражко Динамо Киев
Источник Footboom
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