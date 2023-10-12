FIFA12 октября 2023, 15:44 |
203
0
ВИДЕО. Реакция игроков Тоттенхэма на их рейтинги в EA FC 24
Футболисты «Шпор» увидели свои скиллы в новом симуляторе
12 октября 2023, 15:44 |
203
0
Официальный релиз EA Sports FC 24 уже состоялся, все рейтинги раскрыты и уже не являются секретом. В этом ролике покажем вам реакцию игроков «Тоттенхэма» на их рейтинги в новой части футбольного симулятора.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 октября 2023, 02:28 47
7-я ракетка мира – про палестинско-израильский конфликт
Футбол | 12 октября 2023, 14:59 4
Один представитель Первой лиги
Теннис | 11.10.2023, 19:03
Футбол | 11.10.2023, 18:37
Футбол | 11.10.2023, 16:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.10.2023, 04:50 3
11.10.2023, 21:59 15
11.10.2023, 13:15 1
11.10.2023, 00:29
11.10.2023, 20:34 18
11.10.2023, 00:49
11.10.2023, 15:55 1