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  4. ВИДЕО. Реакция игроков Тоттенхэма на их рейтинги в EA FC 24
FIFA
12 октября 2023, 15:44 |
203
0

ВИДЕО. Реакция игроков Тоттенхэма на их рейтинги в EA FC 24

Футболисты «Шпор» увидели свои скиллы в новом симуляторе

12 октября 2023, 15:44 |
203
0
ВИДЕО. Реакция игроков Тоттенхэма на их рейтинги в EA FC 24
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный релиз EA Sports FC 24 уже состоялся, все рейтинги раскрыты и уже не являются секретом. В этом ролике покажем вам реакцию игроков «Тоттенхэма» на их рейтинги в новой части футбольного симулятора.

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Источник Sport.ua
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