Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE

13 октября наставник сборной Украины Сергей Ребров и один из футболистов ответят на вопросы журналистов перед матчем отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

Мероприятие стартует в 17:30, а матч пройдет 14 октября (начало в 16:00).