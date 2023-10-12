Чемпионат Европы12 октября 2023, 15:22 |
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Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE
Тренер пообщается с журналистами перед важным матчем отбора
12 октября 2023, 15:22 |
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13 октября наставник сборной Украины Сергей Ребров и один из футболистов ответят на вопросы журналистов перед матчем отбора Евро-2024 против Северной Македонии.
Мероприятие стартует в 17:30, а матч пройдет 14 октября (начало в 16:00).
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