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Чемпионат Европы
12 октября 2023, 15:22 |
176
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE

Тренер пообщается с журналистами перед важным матчем отбора

12 октября 2023, 15:22 |
176
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

13 октября наставник сборной Украины Сергей Ребров и один из футболистов ответят на вопросы журналистов перед матчем отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

Мероприятие стартует в 17:30, а матч пройдет 14 октября (начало в 16:00).

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Украина - Северная Македония Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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