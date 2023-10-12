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  4. Александр ГОЛОВКО: «Больше всего беспокоит отсутствие Цыганкова»
Чемпионат Европы
12 октября 2023, 15:29 |
293
0

Александр ГОЛОВКО: «Больше всего беспокоит отсутствие Цыганкова»

Тренер «Диназа» – об октябрьских матчах сборной Украины

12 октября 2023, 15:29 |
293
0
Александр ГОЛОВКО: «Больше всего беспокоит отсутствие Цыганкова»
УАФ. Александр Головко

Главный тренер «Диназа» Александр Головко поделился ожиданиями от октябрьских матчей сборной Украины в отборе к Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты 14 и 17 октября соответственно:

– Если говорить по-футбольному, то нужно набирать очки! Качество игры тоже будет иметь значение, но сейчас важно получить максимум очков.

– Что беспокоит больше всего?
– Отсутствие Цыганкова, это проблема. Ярмоленко также не будет. Все остальные ребята находятся в тонусе. И под Северную Македонию состав вполне будет боевой. Речи о недооценке быть не может. Уже была игра с македонцами на выезде и на первый тайм мы не настроились, а потом с трудом выходили из этого положения. Теперь, я думаю, тренерский штаб работает именно над этим. Рисунок игры меняться не будет. Скорее всего, будем работать на мяче.

– Что может стать ключевым фактором получения максимума очков в обоих матчах?
– Уровень внимания – к мелочам, к моментам, в завершающей фазе. И как можно меньше непростительных ошибок в обороне. Будет иметь значение комплекс нюансов. Первый – настройка команды на игру, на подготовку – это зависит непосредственно от игроков и тренерского штаба. А дальше - исполнительское мастерство - и в линии атаки, и в линии обороны нужно быть максимально внимательными.

– Вопрос к вам как к бывшему защитнику. Как оцените игру команды в обороне в целом и надежность защитников в предыдущих матчах?
– Если говорить об игре всей команды в обороне, то больше всего она сложилась во встрече с Англией. Это был низкий блок и сильный соперник. В игре с Италией были некоторые моменты, которые показали, что есть определенные проблемы. Все же, это сборная, а значит, это лучшие игроки, которые есть у нас на данный момент. Сейчас уровень подготовки и уровень внимательности прежде всего. Нужно отнестись к Северной Македонии как к очень серьезному сопернику.

– Какой будет линия обороны в ближайшем матче?
– Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко.

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Источник УПЛ-ТВ
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