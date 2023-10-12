Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

В четвертьфинал Кубка Украины вышли восемь участников, при жеребьевке они будут поделены на сеяные и несеянные команды. В 1/4 финала пробилась одна команда Первой лиги – «Виктория», все остальные представляют УПЛ.

Сеяные: Шахтер, Ворскла, Александрия, Заря

Несеянные: Оболонь, Полесье, Виктория, Черноморец

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 13 октября, а базовый день четвертьфинальных матчей – 1 ноября.