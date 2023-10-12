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Кубок Украины
12 октября 2023, 14:59 | Обновлено 12 октября 2023, 15:05
2925
4

Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

Один представитель Первой лиги

12 октября 2023, 14:59 | Обновлено 12 октября 2023, 15:05
2925
4
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
УАФ

В четвертьфинал Кубка Украины вышли восемь участников, при жеребьевке они будут поделены на сеяные и несеянные команды. В 1/4 финала пробилась одна команда Первой лиги – «Виктория», все остальные представляют УПЛ.

Сеяные: Шахтер, Ворскла, Александрия, Заря

Несеянные: Оболонь, Полесье, Виктория, Черноморец

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 13 октября, а базовый день четвертьфинальных матчей – 1 ноября.

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Шахтер Донецк Ворскла Полтава Александрия Заря Луганск Оболонь Киев Полесье Житомир Виктория Сумы (Николаевка) Черноморец Одесса Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Fitness.sports
Для Запасного матч шахтер Оболонь или Полесье конфетка ну или Черноморец 
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Лига конференций без динамо
Где новости ?? Что у "кошелька Суркисов" из Динамо нашли бизнес в оккупированном Крыму 
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