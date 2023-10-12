Кубок Украины12 октября 2023, 14:59 | Обновлено 12 октября 2023, 15:05
2925
4
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Один представитель Первой лиги
12 октября 2023, 14:59 | Обновлено 12 октября 2023, 15:05
2925
4
В четвертьфинал Кубка Украины вышли восемь участников, при жеребьевке они будут поделены на сеяные и несеянные команды. В 1/4 финала пробилась одна команда Первой лиги – «Виктория», все остальные представляют УПЛ.
Сеяные: Шахтер, Ворскла, Александрия, Заря
Несеянные: Оболонь, Полесье, Виктория, Черноморец
Жеребьевка четвертьфиналов состоится 13 октября, а базовый день четвертьфинальных матчей – 1 ноября.
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Для Запасного матч шахтер Оболонь или Полесье конфетка ну или Черноморец
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