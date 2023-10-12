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Чемпионат Европы
12 октября 2023, 14:28 | Обновлено 12 октября 2023, 14:29
75
0

Владимир БРАЖКО: «Работаю, чтобы вызвали в сборную Украины. Решать Реброву»

Игрок стал основным в Динамо

12 октября 2023, 14:28 | Обновлено 12 октября 2023, 14:29
75
0
Владимир БРАЖКО: «Работаю, чтобы вызвали в сборную Украины. Решать Реброву»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко, который после ухода Сергея Сидорчука стал основным игроком киевлян, рассчитывает на вызов в сборную Украины.

«Это будет решение тренера. Я знаю, что система одна, структура одна — это передается как из национальной сборной, так и молодежной, все одинаково».

«Я только работаю для того, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера будет», – сказал Бражко.

Сейчас игрок задействован в молодежной сборной Украины.

В нынешнем сезоне Владимир забил три гола и две результативные передачи в 11 матчах.

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Владимир Бражко Динамо Киев сборная Украины по футболу
Источник Суспильне Спорт
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