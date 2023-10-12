Гарри МАГУАЙР: «Я не собираюсь сидеть в Манчестер Юнайтед до конца карьеры»

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на небольшое количество игрового времени в этом сезоне:

«Я не собираюсь просидеть здесь всю карьеру, выходя на поле раз в месяц. Если это продолжится, то я уверен, что нам с клубом надо будет провести разговор. Но я полностью сконцентрирован на том, чтобы выиграть места в основе «Манчестер Юнайтед».

Статистика говорит в мою пользу. Я не начинал много матчей в старте под руководством Эрика тен Хага, но процент побед в матчах, когда я играю, очень большой. Конечно, я может прогрессировать. Я продолжу работать над собой».

В этом сезоне Гарри Магуайр отыграл лишь 206 минут за «МЮ», но сумел отметиться 1 голевой передачей.