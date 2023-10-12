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Англия
12 октября 2023, 14:34 | Обновлено 12 октября 2023, 14:35
107
0

Гарри МАГУАЙР: «Я не собираюсь сидеть в Манчестер Юнайтед до конца карьеры»

Защитник «Манчестер Юнайтед» хочет быть игроком основы

12 октября 2023, 14:34 | Обновлено 12 октября 2023, 14:35
107
0
Гарри МАГУАЙР: «Я не собираюсь сидеть в Манчестер Юнайтед до конца карьеры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на небольшое количество игрового времени в этом сезоне:

«Я не собираюсь просидеть здесь всю карьеру, выходя на поле раз в месяц. Если это продолжится, то я уверен, что нам с клубом надо будет провести разговор. Но я полностью сконцентрирован на том, чтобы выиграть места в основе «Манчестер Юнайтед».

Статистика говорит в мою пользу. Я не начинал много матчей в старте под руководством Эрика тен Хага, но процент побед в матчах, когда я играю, очень большой. Конечно, я может прогрессировать. Я продолжу работать над собой».

В этом сезоне Гарри Магуайр отыграл лишь 206 минут за «МЮ», но сумел отметиться 1 голевой передачей.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ Эрик тен Хаг
Источник Фабрицио Романо
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