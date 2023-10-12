Президент Вереса: «Мы хотим услышать арбитров. Их голос реально не слышно»

Президент «Вереса» Иван Надеин на фоне постоянных судейских скандалов считает, что арбитры должны быть более публичными, чтобы все могли услышать их позицию.

«Я считаю, что мы реально должны услышать арбитров, потому что на сегодняшний день их голос вообще не слышно, а у них есть что сказать. И это, пожалуй, самое главное».

«Поэтому мы предложили сделать прямую трансляцию, кажется, 26 октября на ютуб-канале УАФ, чтобы Комитет арбитров разобрал хотя бы пять самых резонансных эпизодов и объяснил те решения, которые принимали арбитры».

«На самом деле, это очень важно, потому что выходит так, что из 10 болельщиков 9 уверены, что есть какая-то судейская мафия, что есть непрозрачность, что все куплено, продано и так далее. Как минимум нужно услышать другую сторону, а мы арбитров как раз и не слышим», – сказал Надеин.