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  4. Президент Вереса: «Мы хотим услышать арбитров. Их голос реально не слышно»
Украина. Премьер лига
12 октября 2023, 14:12 |
182
2

Президент Вереса: «Мы хотим услышать арбитров. Их голос реально не слышно»

Иван Надеин считает, что судьям есть что сказать

12 октября 2023, 14:12 |
182
2
Президент Вереса: «Мы хотим услышать арбитров. Их голос реально не слышно»
УАФ

Президент «Вереса» Иван Надеин на фоне постоянных судейских скандалов считает, что арбитры должны быть более публичными, чтобы все могли услышать их позицию.

«Я считаю, что мы реально должны услышать арбитров, потому что на сегодняшний день их голос вообще не слышно, а у них есть что сказать. И это, пожалуй, самое главное».

«Поэтому мы предложили сделать прямую трансляцию, кажется, 26 октября на ютуб-канале УАФ, чтобы Комитет арбитров разобрал хотя бы пять самых резонансных эпизодов и объяснил те решения, которые принимали арбитры».

«На самом деле, это очень важно, потому что выходит так, что из 10 болельщиков 9 уверены, что есть какая-то судейская мафия, что есть непрозрачность, что все куплено, продано и так далее. Как минимум нужно услышать другую сторону, а мы арбитров как раз и не слышим», – сказал Надеин.

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Верес Ровно Иван Надеин Комитет арбитров УАФ Российская Премьер-лига
Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Алекс 19
Ми бачили суддю монзуль на суді по продовженню утримання під вартою коррупціонера павлко .Якщо дурепа Циганик хоч ні за що не відповідає коли просить звельнити коломойського то суддя монзуль не має права бути на боці свого шефа ворюги по суддя це повинна бути нейтральною незаангажрованою людиною а вона на боці павелка що рівно шахтаря .як вона може судити ?
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wojsergivan
Ты сначала заплати а потом услышышь чем больше тем лучше в пользу своёё комманды
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