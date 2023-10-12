Полесье продолжит реконструкцию стадиона. И строит новую арену

Генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский ответил на претензии по поводу отсутствия на стадионе помещения для пресс-конференций, а также отсутствия освещения (по этой причине домашние матчи команды ставят на светлое время суток).

Клуб готов реконструировать арендованный у области стадион, а также занимается вопросом постройки новой арены.

«Весь уикенд Житомир и вся Украина смаковали и обсуждали победу «Полесья» против киевского «Динамо». Но уже с понедельника начали появляться новости о том, что Мирча Луческу не смог посетить послематчевую пресс-конференцию. В первую очередь, проведение пресс-конференций после матчей не является обязательным требованием во время военного положения. А в общем у нас не было ни одного матча ни в Первой лиге, ни тем более в Премьер-Лиге, чтобы к нам не приходили на флеш-интервью тренеры всех команд».

«Это стадион областной собственности. Но вместе с тем клуб осуществляет и готов в дальнейшем осуществлять огромные капитальные инвестиции и за свой счет работать над дальнейшим обустройством освещения на арене, закончить работы, связанные с окончанием всей реконструкции стадиона, включая благоустройство территории, завершение и полное обустройство входной группы со стороны Старого бульвара».

«Сразу после отмены тендера реконструкции за счет областного бюджета клуб ищет механизмы для осуществления этих инвестиций. Мы надеемся решить это в ближайшее время и уже до конца года запустить некоторые объекты освещения, а к началу весенней половины сезона осуществить финальное благоустройство стадиона. Если какие-либо субъективные и бюрократические препятствия этому не помешают, то мы рассчитываем осуществить эти планы в ближайшее время».

«Параллельно ведутся работы по строительству своего стадиона», – сказал Загурский.