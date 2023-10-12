Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье продолжит реконструкцию стадиона. И строит новую арену
Украина. Премьер лига
12 октября 2023, 13:29 |
968
0

Полесье продолжит реконструкцию стадиона. И строит новую арену

Владимир Загурский ответил на критику

12 октября 2023, 13:29 |
968
0
Полесье продолжит реконструкцию стадиона. И строит новую арену
ФК Полесье

Генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский ответил на претензии по поводу отсутствия на стадионе помещения для пресс-конференций, а также отсутствия освещения (по этой причине домашние матчи команды ставят на светлое время суток).

Клуб готов реконструировать арендованный у области стадион, а также занимается вопросом постройки новой арены.

«Весь уикенд Житомир и вся Украина смаковали и обсуждали победу «Полесья» против киевского «Динамо». Но уже с понедельника начали появляться новости о том, что Мирча Луческу не смог посетить послематчевую пресс-конференцию. В первую очередь, проведение пресс-конференций после матчей не является обязательным требованием во время военного положения. А в общем у нас не было ни одного матча ни в Первой лиге, ни тем более в Премьер-Лиге, чтобы к нам не приходили на флеш-интервью тренеры всех команд».

«Это стадион областной собственности. Но вместе с тем клуб осуществляет и готов в дальнейшем осуществлять огромные капитальные инвестиции и за свой счет работать над дальнейшим обустройством освещения на арене, закончить работы, связанные с окончанием всей реконструкции стадиона, включая благоустройство территории, завершение и полное обустройство входной группы со стороны Старого бульвара».

«Сразу после отмены тендера реконструкции за счет областного бюджета клуб ищет механизмы для осуществления этих инвестиций. Мы надеемся решить это в ближайшее время и уже до конца года запустить некоторые объекты освещения, а к началу весенней половины сезона осуществить финальное благоустройство стадиона. Если какие-либо субъективные и бюрократические препятствия этому не помешают, то мы рассчитываем осуществить эти планы в ближайшее время».

«Параллельно ведутся работы по строительству своего стадиона», – сказал Загурский.

По теме:
Александр КАРАВАЕВ – о поражению Полесью: «Такого не может быть»
Олег ФЕДОРЧУК: «Луческу пока нечего беспокоиться»
В Металлисте 1925 определили лучшего игрока сентября
Полесье Житомир Владимир Загурский Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
Теннис | 11 октября 2023, 15:55 1
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову

Карлос не смог пробиться в четвертьфинал турнира АТР 1000 в Китае

Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Футбол | 12 октября 2023, 11:26 4
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024

Валерий Василенко – о сложности выбора Реброва и приятных сюрпризах календаря

Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Футбол | 11.10.2023, 18:37
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Теннис | 11.10.2023, 19:03
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Клаусула – 1 миллиард евро. Реал продлил контракт с молодым талантом
Футбол | 12.10.2023, 10:53
Клаусула – 1 миллиард евро. Реал продлил контракт с молодым талантом
Клаусула – 1 миллиард евро. Реал продлил контракт с молодым талантом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
10.10.2023, 22:20 30
Футбол
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
10.10.2023, 13:09 12
Футбол
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
10.10.2023, 15:05 18
Бокс
Блогер попробовал получить Золотой мяч, играя за Мудрика. Что вышло?
Блогер попробовал получить Золотой мяч, играя за Мудрика. Что вышло?
11.10.2023, 00:49
Киберспорт
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
10.10.2023, 19:22
Теннис
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
11.10.2023, 11:44 25
Теннис
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
10.10.2023, 21:37 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем