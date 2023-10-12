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12 октября 2023, 13:12 |
306
3

VAR могут начать использовать для пересмотра угловых и штрафных

Однако это вряд ли случится

12 октября 2023, 13:12 |
306
3
VAR могут начать использовать для пересмотра угловых и штрафных
Getty Images/Global Images Ukraine

Организация IFAB, которая регулирует и определяет правила футбола, рассматривает возможность использования VAR в спорных ситуациях при назначении угловых и штрафных.

Об этом рассказал президент Футбольной ассоциации Англии Марк Биллингэм. Он выразил сомнение, что такое нововведение будет внедрено.

«Мы знаем, что IFAB попросили рассмотреть возможность использования VAR для угловых и штрафных. Однако я думаю, что большинство выступает против увеличения количества остановок, которых и так хватает», – сказал Биллингэм.

Сейчас многие тренеры вообще выступают против частого использования системы VAR.

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VAR IFAB
Источник The Guardian
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Yass
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Phantom
І навіщо тоді арбітри взагалі потрібні?
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