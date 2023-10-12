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  4. Гарри КЕЙН: «Хочу отыграть еще 8-9 лет. Посмотрите на Месси и Роналду»
Германия
12 октября 2023, 12:27 |
272
1

Гарри КЕЙН: «Хочу отыграть еще 8-9 лет. Посмотрите на Месси и Роналду»

Игрок уверен, что его результативность пока не снизится

12 октября 2023, 12:27 |
272
1
Гарри КЕЙН: «Хочу отыграть еще 8-9 лет. Посмотрите на Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30-летний форвард «Баварии» Гарри Кейн не думает о завершении карьеры. Игрок рассчитывает провести еще много сезонов и хочет сыграть на Евро-2028.

«Есть убеждение, что после 30 футбол заканчивается, фаны думают, что это конец. Но я считаю, что у меня сейчас вторая часть карьеры. Я надеюсь еще на 8 или 9 лет на топ-уровне. С нынешним уровнем спортивной медицины и восстановления... это возможно».

«Посмотрите на топ-игроков – Месси, Роналду, Ибра, Левандовски. Они даже стали лучше после 30. И в 2028 году я очень хочу сыграть на домашнем Евро», – сказал Кейн.

В нынешнем сезоне игрок забил 9 голов и сделал 5 ассистов в десяти матчах.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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pol-55
Та так.для цього в нього є всі фізичні дані,лиш би травми не завадили.
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