Украина. Премьер лига12 октября 2023, 12:40 | Обновлено 12 октября 2023, 12:43
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Главный менеджер сборной Украины будет работать в Кривбассе
Алексей Таргонский будет работать в Кривом Роге
12 октября 2023, 12:40 | Обновлено 12 октября 2023, 12:43
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«Кривбасс» объявил о пополнении в административном штабе клуба. Главным менеджером клуба стал 53-летний Алексей Таргонский, который также работает главным менеджером сборной Украины.
Ранее Алексей Таргонский работал главным администратором в «Металлисте» и «Динамо».
Кроме того, «Кривбасс» назначил технического директора. Им стал 35-летний воспитанник клуба Виталий Павлов. Последний клуб в профессиональной карьере Павлова - «Ингулец», который он покинул в 2023 году.
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