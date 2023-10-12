Главный менеджер сборной Украины будет работать в Кривбассе

«Кривбасс» объявил о пополнении в административном штабе клуба. Главным менеджером клуба стал 53-летний Алексей Таргонский, который также работает главным менеджером сборной Украины.

Ранее Алексей Таргонский работал главным администратором в «Металлисте» и «Динамо».

Кроме того, «Кривбасс» назначил технического директора. Им стал 35-летний воспитанник клуба Виталий Павлов. Последний клуб в профессиональной карьере Павлова - «Ингулец», который он покинул в 2023 году.