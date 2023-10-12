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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «У Латвии свои амбиции, они хотят взять очки»
Чемпионат Европы
12 октября 2023, 11:57 |
177
0

Александр ПЕТРАКОВ: «У Латвии свои амбиции, они хотят взять очки»

Главный тренер сборной Армении – о предстоящей встрече

12 октября 2023, 11:57 |
177
0
Александр ПЕТРАКОВ: «У Латвии свои амбиции, они хотят взять очки»
sportball24.com. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал предстоящую встречу с Латвией в рамках отбора на Евро-2024.

«У сборной Латвии неплохая команда. Они хорошо играли в Уэльсе (0:2). Считаю, что они не заслуживали поражения в домашнем матче с Турцией (2:3). Там было стечение обстоятельств. С нами в Ереване хорошо выступили (2:1).

Понятно, что у людей свои амбиции, они хотят взять очки. В четверг нас ждет очень и очень тяжелая игра.

Наша цель – выйти на Евро. Но мы играем от матча к матчу и сейчас не смотрим на турнирную таблицу. Нас ждет самая важная игра. Оттуда и будем отталкиваться», – сказал Петраков.

В четверг, 12 октября, сборная Армении на выезде сыграет с Латвией в шестом туре квалификации на чемпионат Европы-2024. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

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Источник Sportball24
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