УЕФА отложил матч отбора Евро-2024 Косово – Израиль

Европейский футбольный союз сообщил о том, что игра отборочного турнира чемпионата Европы-2024 между сборными Косово и Израиля, которая должна была состоятся 15 октября, будет проведена в другой день.

Новая дата проведения поединка Косово – Израиль будет определена позднее.

Согласно неофициальной информации, игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока запрещают игрокам сборной покидать пределы страны. Как известно, в Израиле сейчас ведутся военные действия против боевиком группировки ХАМАС, которые вторглись в страну 7 октября.

Ранее УЕФА перенес ближайшие матчи израильских сборных всех возрастов, включая игру отбора Евро-2024 между Израилем и Швейцарией (запланирована на 15 ноября).