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Чемпионат Европы
12 октября 2023, 11:50 |
201
0

УЕФА отложил матч отбора Евро-2024 Косово – Израиль

Игра 15 октября не состоится

12 октября 2023, 11:50 |
201
0
УЕФА отложил матч отбора Евро-2024 Косово – Израиль
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз сообщил о том, что игра отборочного турнира чемпионата Европы-2024 между сборными Косово и Израиля, которая должна была состоятся 15 октября, будет проведена в другой день.

Новая дата проведения поединка Косово – Израиль будет определена позднее.

Согласно неофициальной информации, игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока запрещают игрокам сборной покидать пределы страны. Как известно, в Израиле сейчас ведутся военные действия против боевиком группировки ХАМАС, которые вторглись в страну 7 октября.

Ранее УЕФА перенес ближайшие матчи израильских сборных всех возрастов, включая игру отбора Евро-2024 между Израилем и Швейцарией (запланирована на 15 ноября).

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Евро-2024 сборная Косова по футболу сборная Израиля по футболу
Источник УЕФА
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