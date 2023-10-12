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Чемпионат Европы
12 октября 2023, 10:51 | Обновлено 12 октября 2023, 11:46
183
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Команда готова к матчу с Северной Македонией»

Игрок сборной Украины – о подготовке к очередной игре отбора на Евро-2024

12 октября 2023, 10:51 | Обновлено 12 октября 2023, 11:46
183
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Команда готова к матчу с Северной Македонией»
УАФ. Александр Пихаленок

Полузащитник сборной Украины и клуба «Днепр-1» Александр Пихаленок рассказал о том, как идет подготовка «сине-желтых» к будущим матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Напомним, накануне, 11 октября, на поле стадиона в пражском районе Страгов украинская сборная провела очередную тренировку в рамках подготовительного сбора. Тренерский штаб Сергея Реброва уделил больше всего внимания наработке структуры игры, тактическим упражнениям и работе над передачами.

«У нас уже три дня были очень интенсивные тренировки со многими тактическими упражнениями. Завтра интенсивность уменьшится, потом снова активизируется. Это недельный цикл, который именно так запланирован. Я думаю, что команда полностью готова к матчу с Северной Македонией. Так сказать, все в боевой готовности.

В национальной сборной всегда высокая конкуренция. Почти все готовы к игре, кроме разве что Дениса Попова, который пока работает по индивидуальной программе.

Северная Македония - это та же команда, с той же тактикой, что и в прошлом поединке. Разбираем ее матчи против нас и Италии, смотрим на особенности и готовимся. Это отборочный поединок чемпионата Европы, поэтому здесь каждая игра очень важна. Надо выходить и выкладываться на сто процентов. У нас есть турнирная необходимость взять шесть очков в двух матчах, но это не давит, а наоборот, придает сил и мотивации. Мы не имеем права на ошибку.

У меня еще и к тому же есть своя мотивация. Меня довызывают уже на несколько сборов, но пока выйти на поле не удавалось. Я жду своего шанса, хочу его полностью использовать, если мне его предоставят. Думаю, что готов всех удивить в хорошем смысле», – признался Пихаленок.

Матч отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени).

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Александр Пихаленок сборная Украины по футболу Прага Украина - Северная Македония
Источник Украинская ассоциация футбола
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