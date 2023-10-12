Ева Лис снялась. Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Сеуле
Джессика Пегула легко преодолела стадию второго раунда
Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 250 в Сеуле.
Лидер посева американка Джессика Пегула легко разобралась со своей соотечественницей Эшлин Крюгер.
Уроженка Киева Ева Лис, которая играет под флагом Германии, снялась с поединка против чешки Марии Боузковой из-за боли в плече. После матча Лис раскритиковала WTA за частую смену мячей на турнирах.
Сеул. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Клэр Лю
Янина Викмайер – Полина Кудерметова
Нижняя часть сетки
Юань Юэ – Мария Боузкова [4]
Эмина Бекташ – Кимберли Биррелл
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