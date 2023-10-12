Ева Лис снялась. Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Сеуле

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 250 в Сеуле.

Лидер посева американка Джессика Пегула легко разобралась со своей соотечественницей Эшлин Крюгер.

Уроженка Киева Ева Лис, которая играет под флагом Германии, снялась с поединка против чешки Марии Боузковой из-за боли в плече. После матча Лис раскритиковала WTA за частую смену мячей на турнирах.

Сеул. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Клэр Лю

Янина Викмайер – Полина Кудерметова

Нижняя часть сетки

Юань Юэ – Мария Боузкова [4]

Эмина Бекташ – Кимберли Биррелл