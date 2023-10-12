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WTA
12 октября 2023, 10:55 | Обновлено 12 октября 2023, 11:23
255
0

Ева Лис снялась. Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Сеуле

Джессика Пегула легко преодолела стадию второго раунда

12 октября 2023, 10:55 | Обновлено 12 октября 2023, 11:23
255
0
Ева Лис снялась. Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 250 в Сеуле.

Лидер посева американка Джессика Пегула легко разобралась со своей соотечественницей Эшлин Крюгер.

Уроженка Киева Ева Лис, которая играет под флагом Германии, снялась с поединка против чешки Марии Боузковой из-за боли в плече. После матча Лис раскритиковала WTA за частую смену мячей на турнирах.

Сеул. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Клэр Лю
Янина Викмайер – Полина Кудерметова

Нижняя часть сетки

Юань Юэ – Мария Боузкова [4]
Эмина Бекташ – Кимберли Биррелл

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Ева Лис WTA Сеул Джессика Пегула Клэр Лю Янина Викмайер Полина Кудерметова Юань Юэ Мария Боузкова Кимберли Биррелл
Источник Sport.ua
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