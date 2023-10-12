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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Луческу пока нечего беспокоиться»
Украина. Премьер лига
12 октября 2023, 10:31 | Обновлено 12 октября 2023, 10:36
279
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Луческу пока нечего беспокоиться»

Эксперт – о тренерской ситуации в стане «Динамо»

12 октября 2023, 10:31 | Обновлено 12 октября 2023, 10:36
279
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Луческу пока нечего беспокоиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Украинский тренер Олег Федорчук, который в последнее время специализируется на экспертных оценках, высказал мнение о перспективах румына Мирчи Луческу на тренерском мостике киевского «Динамо».

«Пока Динамо по потерянным очкам на первом, Луческу нечего беспокоиться. Я не был бы удивлен, если ротация тренера прошла зимой.

Это будет лучше для клуба дать время новому тренеру взять управление команды в свои руки», – заявил Олег Федорчук.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 6-е место с 15 очками после 7 матчей. Лидирует «Кривбасс», у которого 20 пунктов после 10 игр. 22 октября в матче 11-го тура «Динамо» встретится дома с «Днепром-1».

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Олег Федорчук Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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