Киченок / Бабош – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чжэнчжоу
12 октября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
Во втором раунде парного разряда украинка в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии сразится против тандема Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова. Встреча начнется третьим запуском на корте Grandstand после матча Осорио / Шнайдер – Аояма / Сибахара. Ориентировочное время начала – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Камилла Осорио (Колумбия) / Диана Шнайдер – Сюко Аояма (Япония) / Ена Сибахара (Япония).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия в двух сетах обыграла Йоханн Кристин Свендсен
Винисиус Тобиас будет выкуплен «бланкос»