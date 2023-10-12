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WTA
12 октября 2023, 09:20 | Обновлено 12 октября 2023, 09:21
155
0

Киченок / Бабош – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чжэнчжоу

12 октября 2023, 09:20 | Обновлено 12 октября 2023, 09:21
155
0
Киченок / Бабош – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Людмила Киченок

12 октября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во втором раунде парного разряда украинка в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии сразится против тандема Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова. Встреча начнется третьим запуском на корте Grandstand после матча Осорио / Шнайдер – Аояма / Сибахара. Ориентировочное время начала – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Камилла Осорио (Колумбия) / Диана Шнайдер – Сюко Аояма (Япония) / Ена Сибахара (Япония).

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Источник Sport.ua
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