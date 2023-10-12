Киченок / Бабош – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 октября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во втором раунде парного разряда украинка в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии сразится против тандема Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова. Встреча начнется третьим запуском на корте Grandstand после матча Осорио / Шнайдер – Аояма / Сибахара. Ориентировочное время начала – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Камилла Осорио (Колумбия) / Диана Шнайдер – Сюко Аояма (Япония) / Ена Сибахара (Япония).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА