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Испания
12 октября 2023, 07:35 | Обновлено 12 октября 2023, 08:03
262
1

Группа из Саудовской Аравии намерена купить клуб Яремчука

Есть интерес к «Валенсии», а также к «Марселю»

12 октября 2023, 07:35 | Обновлено 12 октября 2023, 08:03
262
1
Группа из Саудовской Аравии намерена купить клуб Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия

Испанский клуб «Валенсия», за который играет украинский нападающий Роман Яремчук, может быть куплен бизнес-группой из Саудовской Аравии, связанной с государственными органами страны.

Также представителям Саудовской Аравии интересен французский «Марсель».

Сообщается, что целью вхождения в клубы из топовых чемпионов Европы является усиления влияния Саудовской Аравии в мировом спорте и в футболе, в частности.

Источник утверждает, что к покупке «Валенсии» или же «Марселя» не будет привлекаться Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, на балансе которого уже находятся английский «Ньюкасл» и четыре клуба из Саудовской Про-лиги, которая за летом этого года резко повысила внимание к себе, совершив серию громких трансферов.

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чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Валенсия Марсель Саудовская Аравия
Источник The Independent
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vovei
Мае намiр купити клуб у Яримчука?
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