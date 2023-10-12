Группа из Саудовской Аравии намерена купить клуб Яремчука

Испанский клуб «Валенсия», за который играет украинский нападающий Роман Яремчук, может быть куплен бизнес-группой из Саудовской Аравии, связанной с государственными органами страны.

Также представителям Саудовской Аравии интересен французский «Марсель».

Сообщается, что целью вхождения в клубы из топовых чемпионов Европы является усиления влияния Саудовской Аравии в мировом спорте и в футболе, в частности.

Источник утверждает, что к покупке «Валенсии» или же «Марселя» не будет привлекаться Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, на балансе которого уже находятся английский «Ньюкасл» и четыре клуба из Саудовской Про-лиги, которая за летом этого года резко повысила внимание к себе, совершив серию громких трансферов.