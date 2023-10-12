Матч Израиль – Швейцария перенесен из-за атаки ХАМАС. Названа новая дата

УЕФА назвал новую дату матча отбора Евро-2024 Израиль – Швейцария, который был перенесен из-за атаки террористической организации ХАМАС.

Встреча пройдет 15 ноября в 21:45. Место проведения матча будет определено позже. Изначально игра должна была состояться 12 октября.

Официальное заявление УЕФА:

«8 октября 2023 года УЕФА, учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Израиле, решил перенести все матчи, запланированные в стране на ближайшие пару недель. Сегодня УЕФА объявил, что перенесенный матч европейской квалификации к Евро-2024 между Израилем и Швейцарией перенесен на среду, 15 ноября. Место проведения матча будет подтверждено позже».