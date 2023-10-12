Чемпионат Европы12 октября 2023, 04:05 |
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Роберто Моралес, который служит в ВСУ, прокомментирует игры Украины на Евро
После этого он вернется обратно на службу
12 октября 2023, 04:05 |
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Известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес, который служит в рядах ВСУ, прокомментирует матчи сборной Украины в отборе Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября) на MEGOGO.
После этого Роберто вернется к исполнению своих обязанностей в рядах Вооруженных сил Украины.
Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00. Начало игры Мальта – Украина – в 21:45.
В июне 2023 года Моралес остался без квартиры после взрыва в жилом доме в Киеве.
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