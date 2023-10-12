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  4. Роберто Моралес, который служит в ВСУ, прокомментирует игры Украины на Евро
Чемпионат Европы
12 октября 2023, 04:05 |
208
0

Роберто Моралес, который служит в ВСУ, прокомментирует игры Украины на Евро

После этого он вернется обратно на службу

12 октября 2023, 04:05 |
208
0
Роберто Моралес, который служит в ВСУ, прокомментирует игры Украины на Евро
Instagram. Роберто Моралес

Известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес, который служит в рядах ВСУ, прокомментирует матчи сборной Украины в отборе Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября) на MEGOGO.

После этого Роберто вернется к исполнению своих обязанностей в рядах Вооруженных сил Украины.

Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00. Начало игры Мальта – Украина – в 21:45.

В июне 2023 года Моралес остался без квартиры после взрыва в жилом доме в Киеве.

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Источник ТаТоТаке
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