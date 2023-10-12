Роберто Моралес, который служит в ВСУ, прокомментирует игры Украины на Евро

Известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес, который служит в рядах ВСУ, прокомментирует матчи сборной Украины в отборе Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября) на MEGOGO.

После этого Роберто вернется к исполнению своих обязанностей в рядах Вооруженных сил Украины.

Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00. Начало игры Мальта – Украина – в 21:45.

В июне 2023 года Моралес остался без квартиры после взрыва в жилом доме в Киеве.