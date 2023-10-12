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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Векич сильно пробивала, поэтому я все время играла в защите»
WTA
12 октября 2023, 01:28 |
66
0

Леся ЦУРЕНКО: «Векич сильно пробивала, поэтому я все время играла в защите»

Украинка прокомментировала победу над Донной Векич на турнире в Китае

12 октября 2023, 01:28 |
66
0
Леся ЦУРЕНКО: «Векич сильно пробивала, поэтому я все время играла в защите»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай) против Донны Векич (Хорватия, WTA 21):

«Безусловно, это был отличный матч для меня. Также, это был сложный матч, потому что моя соперница очень сильно пробивала, поэтому я почти всё время играла в защите. Я старалась делать всё, что в моих силах, и боролась за каждое очко до самого конца.

Мне нравится в Чжэнчжоу. Это замечательный турнир, приятная публика, а организация на потрясающем уровне – здесь всё сделано для игроков. Я немного прогулялась по городу, мне понравился отель».

В четвертьфинале Цуренко сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова – Петра Мартич.

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Леся Цуренко Донна Векич WTA Чжэнчжоу
Источник Большой теннис Украины
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