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12 октября 2023, 01:13 |
38
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 октября

Важные события во всех видах спорта

12 октября 2023, 01:13 |
38
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Люксембург U-21 – Украина U-21

Favbet 15.00 – 6.95 – 1.18

21:45 Испания – Шотландия

Favbet 1.27 – 6.36 – 14.30

21:45 Хорватия – Турция

Favbet 1.69 – 3.72 – 5.60

ТЕННИС

13:00 Тимея Бабош / Людмила Киченок – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова

Favbet 2.71 – 1.43

ГАНДБОЛ

21:15 Германия (Ж) – Украина (Ж)

Favbet 1.07 – 18.50 – 12.50

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Источник Sport.ua
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