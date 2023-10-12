Другие новости12 октября 2023, 01:13 |
38
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 октября
Важные события во всех видах спорта
12 октября 2023, 01:13 |
38
0
В четверг, 12 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:30 Люксембург U-21 – Украина U-21
21:45 Испания – Шотландия
21:45 Хорватия – Турция
ТЕННИС
13:00 Тимея Бабош / Людмила Киченок – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова
ГАНДБОЛ
21:15 Германия (Ж) – Украина (Ж)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2023, 19:42 9
Евгений работает в клубе уже несколько месяцев, но без привязки к должности
Футбол | 11 октября 2023, 01:41 6
Артем проходит реабилитацию в больнице
Футбол | 11.10.2023, 04:50
Футбол | 11.10.2023, 12:55
Футбол | 11.10.2023, 21:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.10.2023, 00:49
Теннис
10.10.2023, 20:05 7
10.10.2023, 22:47 3
Теннис
10.10.2023, 16:46 7
11.10.2023, 17:55 10
10.10.2023, 00:59 1