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  4. Первый матч за месяц. Стародубцева успешно стартовала на 60-тысячнике в США
ITF
11 октября 2023, 23:51 |
133
1

Первый матч за месяц. Стародубцева успешно стартовала на 60-тысячнике в США

Юлия в двух сетах обыграла Йоханн Кристин Свендсен

11 октября 2023, 23:51 |
133
1
Первый матч за месяц. Стародубцева успешно стартовала на 60-тысячнике в США
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) успешно стартовала на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах обыграла Йоханн Кристин Свендсен (Дания, WTA 391) за 1 час и 50 минут.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/16 финала

Йоханн Кристин Свендсен (Дания) – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 2:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Юлия провела первый поединок за месяц.

В 1/8 финала турнира украинка сыграет против Джесси Эйни (США, WTA 396).

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Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Норм. 1 гейм на подачі Свенсон була ще та заруба - 19 розіграшів. А потім пішло полегше. Якщо Юля хлопне американку, що цілком по силах і по рейтингу, знову має ввійти в 200.
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