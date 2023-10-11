Первый матч за месяц. Стародубцева успешно стартовала на 60-тысячнике в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) успешно стартовала на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах обыграла Йоханн Кристин Свендсен (Дания, WTA 391) за 1 час и 50 минут.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/16 финала

Йоханн Кристин Свендсен (Дания) – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 2:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Юлия провела первый поединок за месяц.

В 1/8 финала турнира украинка сыграет против Джесси Эйни (США, WTA 396).