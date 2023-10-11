ITF11 октября 2023, 23:51 |
133
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Первый матч за месяц. Стародубцева успешно стартовала на 60-тысячнике в США
Юлия в двух сетах обыграла Йоханн Кристин Свендсен
11 октября 2023, 23:51 |
133
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) успешно стартовала на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).
В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах обыграла Йоханн Кристин Свендсен (Дания, WTA 391) за 1 час и 50 минут.
ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/16 финала
Йоханн Кристин Свендсен (Дания) – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 2:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
Юлия провела первый поединок за месяц.
В 1/8 финала турнира украинка сыграет против Джесси Эйни (США, WTA 396).
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Комментарии 1
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Норм. 1 гейм на подачі Свенсон була ще та заруба - 19 розіграшів. А потім пішло полегше. Якщо Юля хлопне американку, що цілком по силах і по рейтингу, знову має ввійти в 200.
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