Молодежные турниры11 октября 2023, 23:16 | Обновлено 11 октября 2023, 23:17
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Люксембург U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 октября в 20:30 поединок 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2025
11 октября 2023, 23:16 | Обновлено 11 октября 2023, 23:17
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В четверг, 12 октября, состоится матч 3 тура квалификации чемпионата Европы-2025 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Люксембург сыграет против Украины.
Поединок пройдет в Еш-сюр-Альзетте на стадионе «Стад-Эмиль-Майриш», стартовый свисток прозвучит в 20:30.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Люксембург U-21 – Украина U-21.
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