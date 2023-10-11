В четверг, 12 октября, состоится матч 3 тура квалификации чемпионата Европы-2025 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Люксембург сыграет против Украины.

Поединок пройдет в Еш-сюр-Альзетте на стадионе «Стад-Эмиль-Майриш», стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Люксембург U-21 – Украина U-21.