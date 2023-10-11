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Молодежные турниры
11 октября 2023, 22:08 | Обновлено 11 октября 2023, 22:15
270
1

Богдан ВЬЮННИК: «Ротань и Мельгоса – два разных тренера»

Нападающий – о наставниках «Александрии» и молодежной сборной Украины

11 октября 2023, 22:08 | Обновлено 11 октября 2023, 22:15
270
1
Богдан ВЬЮННИК: «Ротань и Мельгоса – два разных тренера»
УАФ. Богдан Вьюнник

Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вюнник дал сравнительную характеристику Руслану Ротаню, который не так давно возглавлял сборную U-21, а ныне работает в «Александрии», и нынешнему наставнику коллектива Унаи Мельгосе.

«Это два разных тренера: они отличаются тактическими требованиями и в быту немного. Но это футбол, здесь много общего в желании и победе.

Тактические требования примерно одинаковы. И могу сказать, что с обоими тренерами мне очень комфортно работать», – заявил Вюнник.

Напомним, 12 октября молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2025 сыграет с Люксембургом, а 16 октября – с командой Англией.

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Богдан Вьюнник Руслан Ротань Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21
Источник Суспильне Спорт
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AndiM
Тільки так пристрасно прилаштуватися до п'ятої точки ротаня, а вже треба міняти дупу)) 
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