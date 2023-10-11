Богдан ВЬЮННИК: «Ротань и Мельгоса – два разных тренера»

Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вюнник дал сравнительную характеристику Руслану Ротаню, который не так давно возглавлял сборную U-21, а ныне работает в «Александрии», и нынешнему наставнику коллектива Унаи Мельгосе.

«Это два разных тренера: они отличаются тактическими требованиями и в быту немного. Но это футбол, здесь много общего в желании и победе.

Тактические требования примерно одинаковы. И могу сказать, что с обоими тренерами мне очень комфортно работать», – заявил Вюнник.

Напомним, 12 октября молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2025 сыграет с Люксембургом, а 16 октября – с командой Англией.