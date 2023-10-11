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11 октября 2023, 21:59 | Обновлено 11 октября 2023, 22:11
2331
6

ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков

Динамовцы из Риги и так шли в зоне вылета в Первой лиге страны

11 октября 2023, 21:59 | Обновлено 11 октября 2023, 22:11
2331
6
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
Twitter

Клуб первой лиги чемпионата Латвии «Динамо» Рига снялся с турнира.

Причиной стало то, что футболистов клуба заподозрили в участии в договорном матче.

Речь идет про поединок 22-го тура «Динамо» Рига – «Тукумс-2», который завершился поражением столичного клуба со счетом 3:4. Динамовцы выигрывали 3:0, но затем пропустили четыре гола от юниорского состава «Тукумса». Голы действительно были странные, особенно последние 2, после чего и стали говорить о договорном характере игры.

Латвийская федерация футбола начала расследование по этому делу, после чего подключилось и руководство «Динамо». В клубе заявили, что сделают все, чтобы найти и наказать виновных, а пока «Динамо» просто снялось с чемпионата и в оставшихся матчах команде будет засчитано техническое поражение.

«После последней очень подозрительной игры в Первой лиге Латвии, которая, на наш взгляд, не соблюдала принципы Fair Play и Game Integrity, руководство ФК «Динамо» Рига приняло решение приостановить участие команды в чемпионате.

Руководство ФК «Динамо» Рига всегда твердо выступало против любых манипуляций с результатами – поэтому мы решили не продолжать выступления команды до конца следствия.

ФК «Динамо» Рига со своей стороны обратился к ЛФФ с просьбой расследовать незаконное содержание игры и готово всем помочь», – идется в заявлении рижского клуба.

Стоит отметить, что «Динамо» Рига и так шло на предпоследнем 13-м месте с 18 очками после 22 туров.

ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков

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Комментарии 6
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Gargantua
для кликбейта можно было сделать заголовок "Динамо снимается с чемпионата из-за договорняков"
чтобы Запасной обмочился даже не успев открыть новость 
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+5
zhyr
голкіпер зробив, що міг, але такі удари не беруться)))))
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+1
Єгер
Треба писати заголовок: Динамо знялося з чемпіонату. Наступний...
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0
iDEAprime
не виглядають ті голи прямо дивними, команда йде на передостанньому місці не просто так, а тут молоді хлопці спіймали кураж, а аутсайдери здулись...
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0
Лига конференций без динамо
Латвийские шубники
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-2
Alexander Киев
Наступне буде наше ОПЗЖ дінама 
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-2
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