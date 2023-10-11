Латвийская федерация футбола начала расследование по этому делу, после чего подключилось и руководство «Динамо». В клубе заявили, что сделают все, чтобы найти и наказать виновных, а пока «Динамо» просто снялось с чемпионата и в оставшихся матчах команде будет засчитано техническое поражение.
«После последней очень подозрительной игры в Первой лиге Латвии, которая, на наш взгляд, не соблюдала принципы Fair Play и Game Integrity, руководство ФК «Динамо» Рига приняло решение приостановить участие команды в чемпионате.
Руководство ФК «Динамо» Рига всегда твердо выступало против любых манипуляций с результатами – поэтому мы решили не продолжать выступления команды до конца следствия.
ФК «Динамо» Рига со своей стороны обратился к ЛФФ с просьбой расследовать незаконное содержание игры и готово всем помочь», – идется в заявлении рижского клуба.
Стоит отметить, что «Динамо» Рига и так шло на предпоследнем 13-м месте с 18 очками после 22 туров.
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
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