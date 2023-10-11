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Англия
11 октября 2023, 19:00 | Обновлено 11 октября 2023, 19:11
500
4

Катарский консорциум близок к приобретению Манчестер Юнайтед

Сделка близка к осуществлению

11 октября 2023, 19:00 | Обновлено 11 октября 2023, 19:11
500
4
Катарский консорциум близок к приобретению Манчестер Юнайтед
Twitter (Мохаммед Аль-Кааби)

Катарский консорциум во главе с шейхом Джасимом Аль-Тани близок к приобретению английского клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Мохаммед Аль-Кааби.

«В свете нынешних обстоятельств не хочу говорить о спорте, но могу заверить, что сэр Джим Рэтклифф не приобретет «Манчестер Юнайтед», поскольку он не был серьезен в первую очередь. Приобретение клуба катарцами очень близко после упрямства Глэйзеров, которые получили три предложения», – написал Аль-Кааби.

Напомним, что американская семья Глэйзеров владеет «Манчестер Юнайтед» с 2005 года.

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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Gargantua
успехи команды во многом остудили пыл Глейзеров
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+1
Burevestnik
МЮ переходить у власність шейхів аравійського півострова. 
Челсі   мабуть також скоро...
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0
WildeKater
Хоть появится шанс что-то выиграть.
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0
luceorius
 Можливо, вже зараз є сенс провідним футбольним країнам оголосити кращі свої клуби національним надбанням і заборонити їх продаж іноземцям. Як, наприклад, музеї - адже Лувр, Прадо, чи Стара Пінакотека не продаються. 
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0
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