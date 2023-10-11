Катарский консорциум близок к приобретению Манчестер Юнайтед
Сделка близка к осуществлению
Катарский консорциум во главе с шейхом Джасимом Аль-Тани близок к приобретению английского клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Мохаммед Аль-Кааби.
«В свете нынешних обстоятельств не хочу говорить о спорте, но могу заверить, что сэр Джим Рэтклифф не приобретет «Манчестер Юнайтед», поскольку он не был серьезен в первую очередь. Приобретение клуба катарцами очень близко после упрямства Глэйзеров, которые получили три предложения», – написал Аль-Кааби.
Напомним, что американская семья Глэйзеров владеет «Манчестер Юнайтед» с 2005 года.
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