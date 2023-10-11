Джейдон Санчо открыт для перехода в Боруссию или Ювентус

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо готов в январе перейти в «Ювентус» или дортмундскую «Боруссию», сообщает издании I News.

Но 23-летний игрок предпочитает аренду, а не полноценный трансфер. Он считает, что еще не сказал своего последнего слова в футболке «Манчестер Юнайтед». Его план – сильно отыграть полгода в аренде, чтобы убедить руководство «дьяволов», что именно он был прав в конфликте с Эриком тен Хагом.

В этом сезоне Джейдон Санчо успел провести на поле всего 75 минут до того, как был отстранен от команды из-за публичной критики главного тренера клуба.