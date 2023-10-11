Ромелу ЛУКАКУ – об интересе Аль-Хиляля: «Я был не готов покидать Европу»

Бельгийский нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал, почему летом не поехал играть за «Аль-Хиляль»:

«Я горд, что ко мне был интерес со стороны такого клуба, но после первых переговоров я не был убежден, что переход в «Аль-Хиляль» это хорошее решение. «Аль-Хиляль» – крупнейший клуб на Востоке, саудовская лига станет одной из крупнейших в мире, но я не был готов покидать Европу».

В итоге 30-летний бельгиец на правах аренды присоединился к римской «Роме», в составе которой уже провел 8 матчей и забил 7 мячей.