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  4. Ромелу ЛУКАКУ – об интересе Аль-Хиляля: «Я был не готов покидать Европу»
Италия
11 октября 2023, 18:11 | Обновлено 11 октября 2023, 18:49
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0

Ромелу ЛУКАКУ – об интересе Аль-Хиляля: «Я был не готов покидать Европу»

Нападающий «Ромы» рассказал, почему не уехал в Саудовскую Аравию

11 октября 2023, 18:11 | Обновлено 11 октября 2023, 18:49
95
0
Ромелу ЛУКАКУ – об интересе Аль-Хиляля: «Я был не готов покидать Европу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал, почему летом не поехал играть за «Аль-Хиляль»:

«Я горд, что ко мне был интерес со стороны такого клуба, но после первых переговоров я не был убежден, что переход в «Аль-Хиляль» это хорошее решение. «Аль-Хиляль» – крупнейший клуб на Востоке, саудовская лига станет одной из крупнейших в мире, но я не был готов покидать Европу».

В итоге 30-летний бельгиец на правах аренды присоединился к римской «Роме», в составе которой уже провел 8 матчей и забил 7 мячей.

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Ромелу Лукаку Рома Рим Челси Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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