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  4. Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Испания
11 октября 2023, 17:55 |
1942
3

Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?

Артем – на 3-м месте по размеру заработной платы в испанском клубе

11 октября 2023, 17:55 |
1942
3
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

11 октября портал Capology опубликовал текущий размер зарплат футболистов в испанском клубе «Жирона».

26-летний украинский форвард Артем Довбик получает 48 077 тысяч евро в неделю или 2,5 млн евро в год. Такой показатель заработной платы Артема позволяет ему быть третьим самым высокооплачиваемым игроком жиронцев.

Еще один украинский легионер, 25-летний полузащитник Виктор Цыганков, получает 26 923 евро в неделю или 1,4 млн. евро в год. Цыганков – 6-й по размеру зарплаты в клубе.

Наиболее высокооплачиваемым игроком «Жироны» является арендованный у «Барселоны» защитник Эрик Гарсия – 115 385 евро в неделю (6 миллионов евро).

В пятерку также входят: Давид Лопес (68 462 в неделю, 3,56 млн в год, 2-е место), Дэйли Блинд (38 462 в неделю, 2 млн в год, 4-е место), Кристиан Португес (34 615 евро в неделю, 1,8 млн в год, 5-е место).

Топ-6 игроков Жироны по размеру зарплаты:

  1. Эрик Гарсия – 115 385 евро в неделю
  2. Давид Лопес – 68 462 евро в неделю
  3. Артем Довбик – 48 077 тысяч евро в неделю
  4. Дэйли Блинд – 38 462 тысяч евро в неделю
  5. Кристиан Португес – 34 615 тысяч евро в неделю
  6. Виктор Цыганков – 26 923 тысяч евро в неделю
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Артем Довбик Виктор Цыганков Дэйли Блинд Эрик Гарсия Жирона зарплаты
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vruthiy-112
Молодці. 
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+1
Віктор Коробка
Думав, що навпаки. В будь-якому випадку - удачи нашим хлопцям і найкращіх контрактів!
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+1
Gargantua
что то сильно много как для Испании.
мне кажется это завышеные цифры.
Ответить
0
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