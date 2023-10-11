Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Артем – на 3-м месте по размеру заработной платы в испанском клубе
11 октября портал Capology опубликовал текущий размер зарплат футболистов в испанском клубе «Жирона».
26-летний украинский форвард Артем Довбик получает 48 077 тысяч евро в неделю или 2,5 млн евро в год. Такой показатель заработной платы Артема позволяет ему быть третьим самым высокооплачиваемым игроком жиронцев.
Еще один украинский легионер, 25-летний полузащитник Виктор Цыганков, получает 26 923 евро в неделю или 1,4 млн. евро в год. Цыганков – 6-й по размеру зарплаты в клубе.
Наиболее высокооплачиваемым игроком «Жироны» является арендованный у «Барселоны» защитник Эрик Гарсия – 115 385 евро в неделю (6 миллионов евро).
В пятерку также входят: Давид Лопес (68 462 в неделю, 3,56 млн в год, 2-е место), Дэйли Блинд (38 462 в неделю, 2 млн в год, 4-е место), Кристиан Португес (34 615 евро в неделю, 1,8 млн в год, 5-е место).
Топ-6 игроков Жироны по размеру зарплаты:
- Эрик Гарсия – 115 385 евро в неделю
- Давид Лопес – 68 462 евро в неделю
- Артем Довбик – 48 077 тысяч евро в неделю
- Дэйли Блинд – 38 462 тысяч евро в неделю
- Кристиан Португес – 34 615 тысяч евро в неделю
- Виктор Цыганков – 26 923 тысяч евро в неделю
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