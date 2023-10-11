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  4. На матч Украину – Северная Македония назначена словенская бригада судей
Чемпионат Европы
11 октября 2023, 16:56 |
191
0

На матч Украину – Северная Македония назначена словенская бригада судей

Главный арбитр – Славко Винчич

11 октября 2023, 16:56 |
191
0
На матч Украину – Северная Македония назначена словенская бригада судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Славко Винчич

УЕФА назначил судей на матч отбора на Евро-2024 Украина – Северная Македония, который состоится в субботу, 14 октября (начало – в 16:00 по Киеву).

Поединок обслужит словенская бригада судей во главе с 43-летним Славко Винчичем. Лайнсмены – Томаш Калачик и Андраж Ковачич. Четвертый судья – Давид Шамаич.

Ранее Винчич обслуживал один матч сборной Украины – 1:1 с Францией в сентябре 2021 года в отборе на ЧМ-2022. Также трижды обслуживал матчи «Шахтера» в еврокубках и дважды – игры «Динамо» Киев. Ни одной победы наши команды в этих матчах не одержали.

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Источник УЕФА
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