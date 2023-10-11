На матч Украину – Северная Македония назначена словенская бригада судей

УЕФА назначил судей на матч отбора на Евро-2024 Украина – Северная Македония, который состоится в субботу, 14 октября (начало – в 16:00 по Киеву).

Поединок обслужит словенская бригада судей во главе с 43-летним Славко Винчичем. Лайнсмены – Томаш Калачик и Андраж Ковачич. Четвертый судья – Давид Шамаич.

Ранее Винчич обслуживал один матч сборной Украины – 1:1 с Францией в сентябре 2021 года в отборе на ЧМ-2022. Также трижды обслуживал матчи «Шахтера» в еврокубках и дважды – игры «Динамо» Киев. Ни одной победы наши команды в этих матчах не одержали.