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  4. Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Саудовская Аравия
11 октября 2023, 16:39 |
1408
2

Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана

Звездный форвард нарушил иранское законодательство

11 октября 2023, 16:39 |
1408
2
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездному форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетьми во время следующего посещения Ирана. Об этом сообщает хорватское издание Index HR, ссылаясь на иранские СМИ.

В сентябре Роналду вместе с «Аль-Насром» приехал на матч Лиги чемпионов Азии против местного «Персеполиса» и победил 2:0. Во время визита в Иран Роналду встретился со своей персональной фанаткой, художницей с ограниченными возможностями по имени Фатима.

Во время встречи Роналду обнял и поцеловал женщину, что строго запрещено иранскими законами.

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Источник Index.hr
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Комментарии 2
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maxno
Иран и закон . Это две большие разницы. Как эрэфия и закон это две большие разницы которые вместе не когда не смогут быть .
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Фанькин кот
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