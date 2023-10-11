Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана

Звездному форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетьми во время следующего посещения Ирана. Об этом сообщает хорватское издание Index HR, ссылаясь на иранские СМИ.

В сентябре Роналду вместе с «Аль-Насром» приехал на матч Лиги чемпионов Азии против местного «Персеполиса» и победил 2:0. Во время визита в Иран Роналду встретился со своей персональной фанаткой, художницей с ограниченными возможностями по имени Фатима.

Во время встречи Роналду обнял и поцеловал женщину, что строго запрещено иранскими законами.