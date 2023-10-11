Саудовская Аравия11 октября 2023, 16:39 |
1408
2
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Звездный форвард нарушил иранское законодательство
11 октября 2023, 16:39 |
1408
2
Звездному форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетьми во время следующего посещения Ирана. Об этом сообщает хорватское издание Index HR, ссылаясь на иранские СМИ.
В сентябре Роналду вместе с «Аль-Насром» приехал на матч Лиги чемпионов Азии против местного «Персеполиса» и победил 2:0. Во время визита в Иран Роналду встретился со своей персональной фанаткой, художницей с ограниченными возможностями по имени Фатима.
Во время встречи Роналду обнял и поцеловал женщину, что строго запрещено иранскими законами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2023, 12:32 23
Сергей Палкин продолжает критиковать ФИФА
Футбол | 11 октября 2023, 14:39 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 10.10.2023, 20:05
Футбол | 11.10.2023, 04:50
Футбол | 11.10.2023, 10:49
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Иран и закон . Это две большие разницы. Как эрэфия и закон это две большие разницы которые вместе не когда не смогут быть .
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.10.2023, 15:05 16
10.10.2023, 15:50 32
09.10.2023, 22:52 1
10.10.2023, 20:16 38
09.10.2023, 19:35 4
10.10.2023, 10:50 10
11.10.2023, 12:55 2
10.10.2023, 22:20 22