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  4. Йозуа Киммих может воссоединиться с Жузепом Гвардиолой
Германия
11 октября 2023, 16:57 |
273
0

Йозуа Киммих может воссоединиться с Жузепом Гвардиолой

Полузащитник «Баварии» летом может перейти в «Манчестер Сити»

11 октября 2023, 16:57 |
273
0
Йозуа Киммих может воссоединиться с Жузепом Гвардиолой
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха летом 2024 года, сообщает издание 90min.

Гегемон Бундеслиги может быть вынужден продать 28-летнего игрока, ведь его контракт действует до конца сезона 2024/25. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Йозуа в 75 миллионов евро, поэтому потерять его бесплатно будет настоящим провалом для «Баварии».

Напомним, ранее Йозуа Киммих в сезоне 2015/16 уже работал с Жузепом Гвардиолой, когда тот возглавлял «Баварию».

В этой кампании Йозуа Киммих отыграл уже 11 матчей, отметившись 5 голевыми передачами. В 8 из 11 поединков немец выводил свою команду на поле с капитанской повязкой.

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Йозуа Киммих Жузеп Гвардиола Бавария Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник 90min
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