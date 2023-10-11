Йозуа Киммих может воссоединиться с Жузепом Гвардиолой
Полузащитник «Баварии» летом может перейти в «Манчестер Сити»
Английский «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха летом 2024 года, сообщает издание 90min.
Гегемон Бундеслиги может быть вынужден продать 28-летнего игрока, ведь его контракт действует до конца сезона 2024/25. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Йозуа в 75 миллионов евро, поэтому потерять его бесплатно будет настоящим провалом для «Баварии».
Напомним, ранее Йозуа Киммих в сезоне 2015/16 уже работал с Жузепом Гвардиолой, когда тот возглавлял «Баварию».
В этой кампании Йозуа Киммих отыграл уже 11 матчей, отметившись 5 голевыми передачами. В 8 из 11 поединков немец выводил свою команду на поле с капитанской повязкой.
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