ГУТИ: «Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен»
Легендарный хавбек восхищен новичком «Реала»
Легенда мадридского «Реала» Гути поделился своим мнением по поводу звездного новичка команды Джуда Беллингема:
«Фанаты «Мадрида» любят Беллингема так сильно, потому что он действительно хотел перейти в «Реал». После противоречивой ситуации с другим игроком...
Беллингем проводит невероятные матчи. Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но Беллингем – единственый, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему».
В стартовых 10 матчах за «Реал» Беллингем забил 10 голов и сделал 3 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каспер Рууд уступил Фабиану Марожану, Себастьян Корда обыграл Франсиско Черундоло
Глеб Платов будет работать в ФК «Дунайска Стреда»