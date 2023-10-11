ГУТИ: «Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен»

Легенда мадридского «Реала» Гути поделился своим мнением по поводу звездного новичка команды Джуда Беллингема:

«Фанаты «Мадрида» любят Беллингема так сильно, потому что он действительно хотел перейти в «Реал». После противоречивой ситуации с другим игроком...

Беллингем проводит невероятные матчи. Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но Беллингем – единственый, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему».

В стартовых 10 матчах за «Реал» Беллингем забил 10 голов и сделал 3 ассиста.