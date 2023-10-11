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  4. ГУТИ: «Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен»
Испания
11 октября 2023, 16:26 |
319
0

ГУТИ: «Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен»

Легендарный хавбек восхищен новичком «Реала»

11 октября 2023, 16:26 |
319
0
ГУТИ: «Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Легенда мадридского «Реала» Гути поделился своим мнением по поводу звездного новичка команды Джуда Беллингема:

«Фанаты «Мадрида» любят Беллингема так сильно, потому что он действительно хотел перейти в «Реал». После противоречивой ситуации с другим игроком...

Беллингем проводит невероятные матчи. Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но Беллингем – единственый, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему».

В стартовых 10 матчах за «Реал» Беллингем забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

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Гути Реал Мадрид Джуд Беллингем
Источник Goal.com
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