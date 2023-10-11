Не Саккари. Определена соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Китае
Ангелина сыграет против Чжэн Циньвень в 1/4 финала соревнований в Чжэнчжоу
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В третьем раунде соревнований украинка сыграет против 24-й ракетки мира из Китая Чжэн Циньвень, которая в 1/8 финала обыграла 3-ю сеяную турнира Марию Саккари (Греция, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 55 минут.
WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/8 финала
Чжэн Циньвень (Китай) – Мария Саккари (Греция) [3] – 7:6 (7:2), 6:3
Ранее Ангелина играла с Чжэн дважды. Оба поединка выиграла украинка.
Интересно, что на старте соревнований в Чжэнчжоу Чжэн Циньвень обыграла украинку Катерину Володько.
В 1/8 финала турнира Калинина в двух сетах выиграла у Веры Звонаревой.
Sealed with an ACE 🤌— wta (@WTA) October 11, 2023
Zheng Qinwen defeats No.3 seed Sakkari 7-6(2), 6-3. #ZhengzhouOpen pic.twitter.com/AnyzSx58TJ
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