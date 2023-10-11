Не Саккари. Определена соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Китае

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В третьем раунде соревнований украинка сыграет против 24-й ракетки мира из Китая Чжэн Циньвень, которая в 1/8 финала обыграла 3-ю сеяную турнира Марию Саккари (Греция, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/8 финала

Чжэн Циньвень (Китай) – Мария Саккари (Греция) [3] – 7:6 (7:2), 6:3

Ранее Ангелина играла с Чжэн дважды. Оба поединка выиграла украинка.

Интересно, что на старте соревнований в Чжэнчжоу Чжэн Циньвень обыграла украинку Катерину Володько.

В 1/8 финала турнира Калинина в двух сетах выиграла у Веры Звонаревой.