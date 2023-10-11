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WTA
11 октября 2023, 16:27 | Обновлено 11 октября 2023, 16:32
790
7

Не Саккари. Определена соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Китае

Ангелина сыграет против Чжэн Циньвень в 1/4 финала соревнований в Чжэнчжоу

11 октября 2023, 16:27 | Обновлено 11 октября 2023, 16:32
790
7
Не Саккари. Определена соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В третьем раунде соревнований украинка сыграет против 24-й ракетки мира из Китая Чжэн Циньвень, которая в 1/8 финала обыграла 3-ю сеяную турнира Марию Саккари (Греция, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/8 финала

Чжэн Циньвень (Китай) – Мария Саккари (Греция) [3] – 7:6 (7:2), 6:3

Ранее Ангелина играла с Чжэн дважды. Оба поединка выиграла украинка.

Интересно, что на старте соревнований в Чжэнчжоу Чжэн Циньвень обыграла украинку Катерину Володько.

В 1/8 финала турнира Калинина в двух сетах выиграла у Веры Звонаревой.

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Чжэн Циньвень WTA Чжэнчжоу Ангелина Калинина Мария Саккари
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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naverland
Как и говорил раньше, китаянка пройдет Саккари. Китаянки на своих турнирах очень сильные.
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Fdail
Дуже серйозна суперниця. На рідних кортах, гравець з нищівною першою, але доволі нестабільна й у будь-який момент може розстріляти все по аутам. Тому потрібно буде багато терпіти.
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0
Андрей Залищук
тим паче, Геля має проходити
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0
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OlegShevchenko
Чжен, удачі)
Маєш перемагати.
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-1
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