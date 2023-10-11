Мейсон Гринвуд может вернуться к игре в матчах сборных

Федерация футбола Ямайки хочет предоставить футболисту «Хетафе» Мейсону Гринвуду возможность выступать за их национальную сборную, сообщает британское издание The Mirror.

Несмотря на то, что в сентябре 2020 года 22-летний игрок дебютировал за сборную Англии, смена футбольного гражданства все еще возможна, ведь та игра была товарищеской. У Гринвуда есть корни с Ямайки, поэтому этот вопрос также не является проблемой.

В этом сезоне на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд выступает за «Хетафе». После того, как он пропустил больше года из-за расследования по делу с изнасилованием, Мейсон наконец вернулся в большой футбол. На его счету 1 гол и 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги.