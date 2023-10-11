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Испания
11 октября 2023, 16:22 |
114
0

Мейсон Гринвуд может вернуться к игре в матчах сборных

Правда, он будет играть не за Англию, а за Ямайку

11 октября 2023, 16:22 |
114
0
Мейсон Гринвуд может вернуться к игре в матчах сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Федерация футбола Ямайки хочет предоставить футболисту «Хетафе» Мейсону Гринвуду возможность выступать за их национальную сборную, сообщает британское издание The Mirror.

Несмотря на то, что в сентябре 2020 года 22-летний игрок дебютировал за сборную Англии, смена футбольного гражданства все еще возможна, ведь та игра была товарищеской. У Гринвуда есть корни с Ямайки, поэтому этот вопрос также не является проблемой.

В этом сезоне на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд выступает за «Хетафе». После того, как он пропустил больше года из-за расследования по делу с изнасилованием, Мейсон наконец вернулся в большой футбол. На его счету 1 гол и 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги.

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Источник The Mirror
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