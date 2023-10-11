Альваро Мората дважды продлил контракт с Атлетико Мадрид

Испанский нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората летом 2023 года дважды продлил контракт с клубом. Это подтвердил сам игрок:

«Этим летом я дважды продлил свой контракт с «Атлетико». Я был близок к тому, чтобы уйти, но потом поговорил с Симеоне. После этого я уже не мог никуда уйти. Я умру, чтобы выиграть трофей с «Атлетико». Это ощущение будет невероятным».

Фабрицио Романо еще в августе сообщал, что Альваро продлил свое соглашение с «матрасниками» до 2027 года, хотя недавно подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.

В этой кампании 30-летний Мората провел 9 матчей за «Атлетико», отметившись 7 забитыми мячами.