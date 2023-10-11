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  4. Альваро Мората дважды продлил контракт с Атлетико Мадрид
Испания
11 октября 2023, 15:23 |
141
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Альваро Мората дважды продлил контракт с Атлетико Мадрид

Подписание новых соглашений произошло еще летом

11 октября 2023, 15:23 |
141
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Альваро Мората дважды продлил контракт с Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Испанский нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората летом 2023 года дважды продлил контракт с клубом. Это подтвердил сам игрок:

«Этим летом я дважды продлил свой контракт с «Атлетико». Я был близок к тому, чтобы уйти, но потом поговорил с Симеоне. После этого я уже не мог никуда уйти. Я умру, чтобы выиграть трофей с «Атлетико». Это ощущение будет невероятным».

Фабрицио Романо еще в августе сообщал, что Альваро продлил свое соглашение с «матрасниками» до 2027 года, хотя недавно подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.

В этой кампании 30-летний Мората провел 9 матчей за «Атлетико», отметившись 7 забитыми мячами.

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Альваро Мората Атлетико Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Falko
"продовжив свою угоду до 2027 року, хоча нещодавно підписав контракт, розрахований до кінця сезону 2026/27"
А це не одне і теж?
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