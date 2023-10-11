Альваро Мората дважды продлил контракт с Атлетико Мадрид
Подписание новых соглашений произошло еще летом
Испанский нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората летом 2023 года дважды продлил контракт с клубом. Это подтвердил сам игрок:
«Этим летом я дважды продлил свой контракт с «Атлетико». Я был близок к тому, чтобы уйти, но потом поговорил с Симеоне. После этого я уже не мог никуда уйти. Я умру, чтобы выиграть трофей с «Атлетико». Это ощущение будет невероятным».
Фабрицио Романо еще в августе сообщал, что Альваро продлил свое соглашение с «матрасниками» до 2027 года, хотя недавно подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.
В этой кампании 30-летний Мората провел 9 матчей за «Атлетико», отметившись 7 забитыми мячами.
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