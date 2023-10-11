СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 октября

В среду, 11 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия U-19 – Черногория U-19

1.17 – 6.65 – 14.00

15:30 Рома (Ж) – Ворскла (Ж)

1.18 – 7.10 – 14.00

ФУТЗАЛ

19:00 Украина – Сербия

1.72 – 4.60 – 3.65

21:00 Бельгия – Польша

3.17 – 4.45 – 1.79

ТЕННИС

16:06 Леся Цуренко – Донна Векич

1.91 – 1.89