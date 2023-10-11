Другие новости11 октября 2023, 14:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 октября
Важные события во всех видах спорта
11 октября 2023, 14:39 |
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В среду, 11 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Англия U-19 – Черногория U-19
15:30 Рома (Ж) – Ворскла (Ж)
ФУТЗАЛ
19:00 Украина – Сербия
21:00 Бельгия – Польша
ТЕННИС
16:06 Леся Цуренко – Донна Векич
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