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11 октября 2023, 14:39 |
104
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 октября

Важные события во всех видах спорта

11 октября 2023, 14:39 |
104
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 октября
ФК Ворскла (Ж)

В среду, 11 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия U-19 – Черногория U-19

Favbet 1.17 – 6.65 – 14.00

15:30 Рома (Ж) – Ворскла (Ж)

Favbet 1.18 – 7.10 – 14.00

ФУТЗАЛ

19:00 Украина – Сербия

Favbet 1.72 – 4.60 – 3.65

21:00 Бельгия – Польша

Favbet 3.17 – 4.45 – 1.79

ТЕННИС

16:06 Леся Цуренко – Донна Векич

Favbet 1.91 – 1.89

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Источник Sport.ua
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