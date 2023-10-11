Директор саудовской лиги рассказал, возможен ли трансфер Мохамеда Салаха

Директор саудовской футбольной лиги Майкл Эменало рассказал, возможен ли трансфер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:

«Мы будем рады видеть Мохамеда Салаха в любое время. Но мы ни на кого не давим и не заставляем приезжать сюда. Он мой любимый игрок. Если он захочет приехать в Саудовскую Аравию и профессионально играть за наши клубы, то мы будем очень рады принять его».

Летом саудовский «Аль-Иттихад» предпринимал несколько попыток для подписания 31-летнего египтянина, но в итоге трансфер остался лишь на уровне слухов.

В этом сезоне АПЛ на счету Мохамеда Салаха 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в 8 матчах.