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Англия
11 октября 2023, 14:58 |
205
0

Директор саудовской лиги рассказал, возможен ли трансфер Мохамеда Салаха

Майкл Эменало мечтает увидеть египтянина в Аравии

11 октября 2023, 14:58 |
205
0
Директор саудовской лиги рассказал, возможен ли трансфер Мохамеда Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Директор саудовской футбольной лиги Майкл Эменало рассказал, возможен ли трансфер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:

«Мы будем рады видеть Мохамеда Салаха в любое время. Но мы ни на кого не давим и не заставляем приезжать сюда. Он мой любимый игрок. Если он захочет приехать в Саудовскую Аравию и профессионально играть за наши клубы, то мы будем очень рады принять его».

Летом саудовский «Аль-Иттихад» предпринимал несколько попыток для подписания 31-летнего египтянина, но в итоге трансфер остался лишь на уровне слухов.

В этом сезоне АПЛ на счету Мохамеда Салаха 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в 8 матчах.

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Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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