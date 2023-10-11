Валерий ФЕДОРЧУК: «Матч с Северной Македонией определит наши перспективы»
Бывший игрок «Динамо» рассказал об ожиданиях от октябрьских матчей сборной
Бывший игрок «Динамо» Валерий Федорчук рассказал об ожиданиях от октябрьских матчей сборной в квалификации к Евро-2024.
– Нас ждут решающие матчи перед Италией. От них будет зависеть есть ли у нас шансы на выход из группы вообще. Матч против Северной Македонии уже и даст ответ на это.
– Что беспокоит больше всего накануне матча?
– Знаем, что есть потери Цыганкова и Ярмоленко. Это ключевые футболисты сборной. Также мы видели в предыдущих матчах, что не очень стабильное звено защиты, особенно пара центральных защитников. Выпадают игроки, кто-то не в тонусе. Не можем сыграть несколько матчей одной парой центральных защитников. Хотя там и хороший выбор исполнителей.
– Что может стать ключевым фактором победы над Северной Македонией?
– Это интересная команда. От нее не знаешь чего ждать. Они могут выдать хорошую игру, а могут провалить. Многие футболисты играют в неплохих европейских чемпионатах. Я бы назвал ее сильным середнячком в европейском футболе. Плюс мы видим, что они идут с нами по очкам на равных. Их нужно уважать. И для них, и для нас от этого матча будет зависеть имеет ли вообще дальнейшее значение отборочный цикл. Цена поражения чрезвычайно велика.
– В какой футбол будет играть сборная Украины против Северной Македонии?
– В таких матчах в первые минут 15 команды будут максимально давить без мяча, чтобы пытаться поймать на ошибке. Хотя и открываться никто не будет. За это время они почувствуют как складывается игра и будут вносить коррективы.
Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).
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