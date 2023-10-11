Малиновский и Коваленко упали в цене по версии Transfermarkt
Известный ресурс обновил стоимость игроков Серии А
Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил стоимость игроков итальянской Серии А, где выступают два украинца – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.
Оба упали в цене. Стоимость хавбека «Дженоа» Малиновского снизилась с 15 миллионов евро до 10 миллионов. Коваленко, который выступает за «Эмполи», теперь стоит 1,5 миллиона евро – это на 500 тысяч дешевле, чем до обновления.
Коваленко в нынешнем сезоне принял участие всего в двух матчах Серии А и суммарно провел на поле лишь 27 минут. Малиновский сыграл в 6 матчах, результативными действиями не отметился.
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