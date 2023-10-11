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  4. Малиновский и Коваленко упали в цене по версии Transfermarkt
Италия
11 октября 2023, 14:24 |
466
2

Малиновский и Коваленко упали в цене по версии Transfermarkt

Известный ресурс обновил стоимость игроков Серии А

11 октября 2023, 14:24 |
466
2
Малиновский и Коваленко упали в цене по версии Transfermarkt
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил стоимость игроков итальянской Серии А, где выступают два украинца – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Оба упали в цене. Стоимость хавбека «Дженоа» Малиновского снизилась с 15 миллионов евро до 10 миллионов. Коваленко, который выступает за «Эмполи», теперь стоит 1,5 миллиона евро – это на 500 тысяч дешевле, чем до обновления.

Коваленко в нынешнем сезоне принял участие всего в двух матчах Серии А и суммарно провел на поле лишь 27 минут. Малиновский сыграл в 6 матчах, результативными действиями не отметился.

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Руслан Малиновский Дженоа Виктор Коваленко Эмполи Серия A Transfermarkt
Источник Transfermarkt
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Перець
2 л оболоні і пачка чіпсів  за двох
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+1
Max77
Україна-це країна кривих дзеркал. Коваленко коштує як нова школа, чи 10 ФАП. Що він гарного зробив для людей???
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0
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