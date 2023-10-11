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Кубок Украины
11 октября 2023, 13:49 | Обновлено 11 октября 2023, 13:51
487
1

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матчи запланированы на 1 ноября

11 октября 2023, 13:49 | Обновлено 11 октября 2023, 13:51
487
1
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 октября в 19:20 начнется процедура жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины.

На эту стадию турнира пробились «Шахтер», «Ворскла», «Черноморец», «Александрия», «Полесье», «Оболонь» и «Виктория», а последний четвертьфиналист определится 12 октября в матче ФСК «Мариуполь» - «Заря».

Базовая дата матчей – 1 ноября.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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odiniznashih
Конечно, если Заря пройдет Мариуполь, то ей Шахтер выпадет((
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