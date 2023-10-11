ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский вратарь наконец-то присоединился к Полесью
Чиджоке Аниагбосо сможет дебютировать за житомирян уже после международной паузы
Вратарь сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо наконец присоединился к житомирскому «Полесью», сообщает клуб в своих социальных сетях.
19-летний игрок, рост которого составляет 193 сантиметра, подписал пятилетний контракт с клубом еще в конце мая 2023 года, но не мог приехать в Украину из-за проблем с рабочей визой.
Чиджоке Аниагбосо был настоящей звездой на чемпионате мира U-20 2023 года, где в игре с итальянцами он умудрился отдать голевую передачу. Его процент сейвов на турнире составил 79% и по этому показателю он входил в топ-5 вратарей на чемпионате.
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