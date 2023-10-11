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Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 13:20 |
599
2

ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский вратарь наконец-то присоединился к Полесью

Чиджоке Аниагбосо сможет дебютировать за житомирян уже после международной паузы

11 октября 2023, 13:20 |
599
2
ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский вратарь наконец-то присоединился к Полесью
ФК Полесье. Чиджоке Аниагбосо

Вратарь сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо наконец присоединился к житомирскому «Полесью», сообщает клуб в своих социальных сетях.

19-летний игрок, рост которого составляет 193 сантиметра, подписал пятилетний контракт с клубом еще в конце мая 2023 года, но не мог приехать в Украину из-за проблем с рабочей визой.

Чиджоке Аниагбосо был настоящей звездой на чемпионате мира U-20 2023 года, где в игре с итальянцами он умудрился отдать голевую передачу. Его процент сейвов на турнире составил 79% и по этому показателю он входил в топ-5 вратарей на чемпионате.

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Чиджоке Аниагбосо Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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Flying Cat
193 см! Кварцяний схвалює
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Burevestnik
воротарю "Полісся" Денису Бойко вже 35, але грає надійно.
згідно статистики Бойко в УПЛ у цьому сезоні провів 9 матчів, пропустив 6 м'ячів. 
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