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  4. Александр СВАТОК: «Мы уже знаем, что Северная Македония – сильный соперник»
Чемпионат Европы
11 октября 2023, 12:11 |
72
0

Александр СВАТОК: «Мы уже знаем, что Северная Македония – сильный соперник»

Команда готовится к очередному матчу отбора Евро-2024

11 октября 2023, 12:11 |
72
0
Александр СВАТОК: «Мы уже знаем, что Северная Македония – сильный соперник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Защитник сборной Украины Александр Сваток оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии, который состоится 14 октября.

«Всегда приятно приезжать в сборную, поэтому я очень доволен. Добирался сюда пару дней, но это неважно. Главное, что я приехал и включился в процесс».

«Северная Македония – очень сильный соперник. Мы это увидели и в первом поединке, и как они играли с итальянцами. Это качественная команда с хорошими игроками, так что у нас будет нелегкий матч. Надо настраиваться на каждую игру как на последнюю, ведь в сборной по-другому и не может быть. Я уверен, что на трибунах будет много наших болельщиков, поэтому ожидаем хорошую поддержку», — сказал Сваток.

В первой встрече команда Сергея Реброва с трудом победила 3:2, уступая 0:2.

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Украина - Северная Македония сборная Украины по футболу Евро-2024 Александр Сваток
Источник Украинская ассоциация футбола
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