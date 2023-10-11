Александр СВАТОК: «Мы уже знаем, что Северная Македония – сильный соперник»

Защитник сборной Украины Александр Сваток оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии, который состоится 14 октября.

«Всегда приятно приезжать в сборную, поэтому я очень доволен. Добирался сюда пару дней, но это неважно. Главное, что я приехал и включился в процесс».

«Северная Македония – очень сильный соперник. Мы это увидели и в первом поединке, и как они играли с итальянцами. Это качественная команда с хорошими игроками, так что у нас будет нелегкий матч. Надо настраиваться на каждую игру как на последнюю, ведь в сборной по-другому и не может быть. Я уверен, что на трибунах будет много наших болельщиков, поэтому ожидаем хорошую поддержку», — сказал Сваток.

В первой встрече команда Сергея Реброва с трудом победила 3:2, уступая 0:2.