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  4. Разобрали ошибки. Лучи и Розетти проанализировали работу арбитров УПЛ
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 11:28 |
350
0

Разобрали ошибки. Лучи и Розетти проанализировали работу арбитров УПЛ

Провели для арбитров разбор сложных моментов

11 октября 2023, 11:28 |
350
0
Разобрали ошибки. Лучи и Розетти проанализировали работу арбитров УПЛ
УАФ

УАФ сообщила о том, что глава Комитета арбитров Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу Роберто Розетти провели для украинских арбитров анализ сложных моментов и ошибок, которые случились в нынешнем сезоне УПЛ.

Для судей разобрали моменты с игрой рукой, серьезные игровые нарушения, офсайды и другие эпизоды, случившиеся в матчах 10 туров чемпионата.

УАФ отмечает критику в адрес судейства, но отметила и позитивные моменты. Например, работу украинской бригады на матче Лиги Европы между «Марселем» и «Брайтоном».

В нынешнем сезоне многие клубы УПЛ недовольны судейством. Ранее владельцы клубов провели встречу, чтобы обсудить этот вопрос.

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Украинская Премьер-лига Лучано Лучи Роберто Розетти Комитет арбитров УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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