Разобрали ошибки. Лучи и Розетти проанализировали работу арбитров УПЛ
Провели для арбитров разбор сложных моментов
УАФ сообщила о том, что глава Комитета арбитров Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу Роберто Розетти провели для украинских арбитров анализ сложных моментов и ошибок, которые случились в нынешнем сезоне УПЛ.
Для судей разобрали моменты с игрой рукой, серьезные игровые нарушения, офсайды и другие эпизоды, случившиеся в матчах 10 туров чемпионата.
УАФ отмечает критику в адрес судейства, но отметила и позитивные моменты. Например, работу украинской бригады на матче Лиги Европы между «Марселем» и «Брайтоном».
В нынешнем сезоне многие клубы УПЛ недовольны судейством. Ранее владельцы клубов провели встречу, чтобы обсудить этот вопрос.
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