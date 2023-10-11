Разобрали ошибки. Лучи и Розетти проанализировали работу арбитров УПЛ

УАФ сообщила о том, что глава Комитета арбитров Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу Роберто Розетти провели для украинских арбитров анализ сложных моментов и ошибок, которые случились в нынешнем сезоне УПЛ.

Для судей разобрали моменты с игрой рукой, серьезные игровые нарушения, офсайды и другие эпизоды, случившиеся в матчах 10 туров чемпионата.

УАФ отмечает критику в адрес судейства, но отметила и позитивные моменты. Например, работу украинской бригады на матче Лиги Европы между «Марселем» и «Брайтоном».

В нынешнем сезоне многие клубы УПЛ недовольны судейством. Ранее владельцы клубов провели встречу, чтобы обсудить этот вопрос.