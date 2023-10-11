Ринат АХМЕТОВ: Шахтер побеждал не только на поле. Оформили трансфер Мудрика
Президент клуба оценил прошлый сезон
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов во время обращения перед публикацией финансового отчета за минувшей сезон отметил трансфер Михаила Мудрика в «Челси».
Минувшей зимой клуб продал хавбека за 70 миллионов евро (+30 млн возможных бонусов).
«В этом сезоне «Шахтер» не только побеждал на поле, но и добивался новых достижений за его пределами. Переход Михаила Мудрика в лондонский «Челси» стал рекордным трансфером в истории клуба и украинского футбола в целом. Я уже говорил, что у меня двойственные чувства относительно этого перехода. С одной стороны, я не хочу терять сильных футболистов, которые могут принести много пользы «Шахтеру». С другой, я радуюсь, что воспитанник нашей Академии, молодой украинский игрок выступает в сильнейшем футбольном чемпионате планеты – АПЛ».
«Наши игроки могут и должны быть среди лучших в мире. И я верю, что у Михаила все получится, что благодаря таланту, умноженному на упорный труд, он достигнет всех возможных спортивных вершин, покорит футбольную Европу и воплотит свои мечты», – сказал Ахметов.
Недавно Мудрик оформил первый гол в составе Синих.
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