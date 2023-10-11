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  4. Ринат АХМЕТОВ: Шахтер побеждал не только на поле. Оформили трансфер Мудрика
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 11:10 |
920
3

Ринат АХМЕТОВ: Шахтер побеждал не только на поле. Оформили трансфер Мудрика

Президент клуба оценил прошлый сезон

11 октября 2023, 11:10 |
920
3
Ринат АХМЕТОВ: Шахтер побеждал не только на поле. Оформили трансфер Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов во время обращения перед публикацией финансового отчета за минувшей сезон отметил трансфер Михаила Мудрика в «Челси».

Минувшей зимой клуб продал хавбека за 70 миллионов евро (+30 млн возможных бонусов).

«В этом сезоне «Шахтер» не только побеждал на поле, но и добивался новых достижений за его пределами. Переход Михаила Мудрика в лондонский «Челси» стал рекордным трансфером в истории клуба и украинского футбола в целом. Я уже говорил, что у меня двойственные чувства относительно этого перехода. С одной стороны, я не хочу терять сильных футболистов, которые могут принести много пользы «Шахтеру». С другой, я радуюсь, что воспитанник нашей Академии, молодой украинский игрок выступает в сильнейшем футбольном чемпионате планеты – АПЛ».

«Наши игроки могут и должны быть среди лучших в мире. И я верю, что у Михаила все получится, что благодаря таланту, умноженному на упорный труд, он достигнет всех возможных спортивных вершин, покорит футбольную Европу и воплотит свои мечты», – сказал Ахметов.

Недавно Мудрик оформил первый гол в составе Синих.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Владислав Рейский
Уроженец Краснограда, Михаил начал футбольную карьеру в академии харьковского «Металлиста», где учился по нидерландской системе, которую использовали тренеры детской школы[3]. В дальнейшем играл в молодёжных командах «Днепра» и донецкого «Шахтёра»
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0
Умник
С какого хера Михаил Мудрык воспитаник академии Шахтера?
Если он воспитаник Металлиста.
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0
BEAN
Ви можете обдурити всіх людей деякий час, і деяких людей весь час, але ви не можете обдурити всіх людей постійно - А.Лінкольн.
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0
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