Ринат АХМЕТОВ: Шахтер побеждал не только на поле. Оформили трансфер Мудрика

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов во время обращения перед публикацией финансового отчета за минувшей сезон отметил трансфер Михаила Мудрика в «Челси».

Минувшей зимой клуб продал хавбека за 70 миллионов евро (+30 млн возможных бонусов).

«В этом сезоне «Шахтер» не только побеждал на поле, но и добивался новых достижений за его пределами. Переход Михаила Мудрика в лондонский «Челси» стал рекордным трансфером в истории клуба и украинского футбола в целом. Я уже говорил, что у меня двойственные чувства относительно этого перехода. С одной стороны, я не хочу терять сильных футболистов, которые могут принести много пользы «Шахтеру». С другой, я радуюсь, что воспитанник нашей Академии, молодой украинский игрок выступает в сильнейшем футбольном чемпионате планеты – АПЛ».

«Наши игроки могут и должны быть среди лучших в мире. И я верю, что у Михаила все получится, что благодаря таланту, умноженному на упорный труд, он достигнет всех возможных спортивных вершин, покорит футбольную Европу и воплотит свои мечты», – сказал Ахметов.

Недавно Мудрик оформил первый гол в составе Синих.