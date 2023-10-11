Динамо почти купило защитника. Клубы договорились, но игрок травмировался

По информации румынских СМИ, минувшей зимой «Динамо» договорилось с румынским клубом «Петролул» о трансфере центрального защитника Мариана Худжи.

Киевляне начали искать игрока в оборону после перехода Ильи Забарного в «Борнмут».

«Динамо» и «Петролул» пришли к соглашению о переходе за 800 тысяч евро, а сам Худжа дал согласие на переезд в Украину, несмотря на войну.

Однако 24-летний игрок на сборах получил серьезную травму колена и выбыл на 10 месяцев. Мариан только в сентябре вернулся на поле.

Местные СМИ сообщают, что наставник Мирча Луческу может вернуться к варианту с трансфером, если игрок быстро вернется на былой уровень.