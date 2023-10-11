Шахтер рассказал, сколько налогов уплатил за прошлый сезон

«Шахтер» предоставил финансовую отчетность по итогам сезона 2022/23. Клуб указывает, что в бюджеты всех уровней уплатил 566,9 миллиона гривен налогов.

Клуб входит в топ-100 налогоплательщиков Украины. Ранее была информация о том, что после трансфера Михаила Мудрика в «Челси» «Шахтер» выплатил 284 миллиона гривен налогов.

В среду клуб поделился информацией о своих доходах за прошлый сезон.