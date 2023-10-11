Украина. Премьер лига11 октября 2023, 10:13 |
537
7
Шахтер рассказал, сколько налогов уплатил за прошлый сезон
Почти 567 миллионов гривен
11 октября 2023, 10:13 |
537
7
«Шахтер» предоставил финансовую отчетность по итогам сезона 2022/23. Клуб указывает, что в бюджеты всех уровней уплатил 566,9 миллиона гривен налогов.
Клуб входит в топ-100 налогоплательщиков Украины. Ранее была информация о том, что после трансфера Михаила Мудрика в «Челси» «Шахтер» выплатил 284 миллиона гривен налогов.
В среду клуб поделился информацией о своих доходах за прошлый сезон.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2023, 10:49 1
Мариан Худжа мог оказаться в Киеве
Футбол | 11 октября 2023, 06:30 3
Валерий Василенко – о сбывшейся мечте Эдена. И несбывшейся – «Реала»
Футбол | 10.10.2023, 22:47
Футбол | 10.10.2023, 22:20
Футбол | 10.10.2023, 15:50
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2023, 10:49 30
09.10.2023, 17:28 51
09.10.2023, 15:07 5
09.10.2023, 23:59 1
10.10.2023, 20:16 38
10.10.2023, 06:20 2
09.10.2023, 09:45 5
10.10.2023, 20:05 6
А когда напишут сколько прибыли получили?