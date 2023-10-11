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Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 10:13 |
537
7

Шахтер рассказал, сколько налогов уплатил за прошлый сезон

Почти 567 миллионов гривен

11 октября 2023, 10:13 |
537
7
Шахтер рассказал, сколько налогов уплатил за прошлый сезон
ФК Шахтер

«Шахтер» предоставил финансовую отчетность по итогам сезона 2022/23. Клуб указывает, что в бюджеты всех уровней уплатил 566,9 миллиона гривен налогов.

Клуб входит в топ-100 налогоплательщиков Украины. Ранее была информация о том, что после трансфера Михаила Мудрика в «Челси» «Шахтер» выплатил 284 миллиона гривен налогов.

В среду клуб поделился информацией о своих доходах за прошлый сезон.

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Шахтер Донецк финансы Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 7
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Злий Глобинець
А чому інші українські клуби так не звітують? Невже обнародувати такі звіти - це добровільна справа?
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+1
Xvalenok03
Это примерно 10% от доходов.
А когда напишут сколько прибыли получили?
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0
AutumnBridge
Это больше чем кондитерские фабрики Порошенко или Запорожсталь Ахметова?    С чем сравнить?   Может с Реалом.)
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0
Алекс 19
Шахтар це антиураїнська сепарська опганізація .вороги України .прийшли би в київ російське сиіття кроти би перші хто ноги б цілували .другі це сепарський завод антонов 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Уважуха! Шахтёр может быть единственный украинский клуб, который чётко исполняет правила финансового фейр-плэй.
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-3
Алекс 19
Кроти це ворюги .сайт це не податкова .краще хай напишуть скільки недорахували в податкову за мудрика і скільки крадуть 
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-4
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